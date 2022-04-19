В Украине выросло количество раненых оккупантами детей

За время полномасштабной агрессии РФ оккупанты убили в Украине 205 детей. Также за последние сутки возросло количество раненных несовершеннолетних до 367 человек.

Однако эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

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По информации прокуратуры, 18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами села Шандриголово в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка. Также 18 апреля из-за обстрела российскими оккупантами села Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

Кроме того, 18 апреля был нанесен ракетный удар по территории Львова, в результате чего 3-летний ребенок получил ранения.

Напомним, постоянный представитель Украины в Совете безопасности Организации Объединенных Наций Сергей Кислица вслух зачитал своим коллегам письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля маме, которую убили российские оккупанты. Так дипломат упрекнул Совбез в том, что тот не функционирует должным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, семилетний мальчик записал видеообращение из уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя. Ребенок на фоне руин показал, во что россияне превратили его дом. Примечательно, что во время обращения ребенка слышны обстрелы оккупантов.