В Украине в результате российской агрессии погибли 3818 человек: Венедиктова раскрыла детали

По состоянию на 25 апреля в результате российской агрессии погибло более 3800 украинцев. Кроме того, ранения получили около четырех тысяч человек.

При этом реальное число погибших намного больше, так как пока невозможно учесть погибших в заблокированном Мариуполе и других местах. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова отметила, что количество погибших, которым располагают органы прокуратуры, некорректно, как и та, которая подается в статистике ООН. Она объяснила это тем, что на данный момент невозможно учесть число убитых российскими оккупантами украинцев в Мариуполе и тех местах в Киевской области, куда пока прокуратура не может зайти.

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"На сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3 818 погибших. Раненых – более 4 тысяч", – сообщила Венедиктова.

Также она рассказала, что сначала прокуратура считала число погибших из уголовных производств, но затем данные начали обновлять по информации Министерства здравоохранения и моргов. Кроме того, информацию по погибшим и раненым детям прокуроры собирают вручную.

"После того, как узнали об убитом 28 февраля мальчике с частью от снаряда в груди, – каждое утро и каждый вечер начинаются с доклада по стране относительно детей", – подчеркнула генпрокурор.

Напомним, Верховная Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа. Соответствующее постановление было проголосовано в парламенте 14 апреля. За признание российской агрессии геноцидом проголосовали 363 народных избранника.