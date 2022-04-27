В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция.

Вот так я оцениваю конференцию по вооружению Украины в Рамштайне.

Тегеранская конференция 1943 г. обозначила координацию действий по разгрому гитлеровской Германии и контуры послевоенного мира.

Разгром российской армии и контуры мирного соглашения – действительно ключевые темы конференции.

Украине дадут оружие! Много оружия !

Такого оружия о котором мы даже не могли мечтать до дня начала Третьей Мировой войны 24/02/22.