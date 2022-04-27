newspaper

В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция. Нам дадут много оружия

Антон Геращенко
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
1 минута
6,9 т.
В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция. Нам дадут много оружия

В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция.

Вот так я оцениваю конференцию по вооружению Украины в Рамштайне.

Тегеранская конференция 1943 г. обозначила координацию действий по разгрому гитлеровской Германии и контуры послевоенного мира.

Разгром российской армии и контуры мирного соглашения – действительно ключевые темы конференции.

Украине дадут оружие! Много оружия !

Такого оружия о котором мы даже не могли мечтать до дня начала Третьей Мировой войны 24/02/22.

disclaimer_icon

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

Источник:Facebook Антона Геращенко