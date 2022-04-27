В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция. Нам дадут много оружия
В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция.
Вот так я оцениваю конференцию по вооружению Украины в Рамштайне.
Тегеранская конференция 1943 г. обозначила координацию действий по разгрому гитлеровской Германии и контуры послевоенного мира.
Разгром российской армии и контуры мирного соглашения – действительно ключевые темы конференции.
Украине дадут оружие! Много оружия !
Такого оружия о котором мы даже не могли мечтать до дня начала Третьей Мировой войны 24/02/22.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...
Источник:Facebook Антона Геращенко