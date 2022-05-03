В Украине создали Фонд памяти журналистов, погибших на войне

Во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, Национальный союз журналистов Украины объявляет о запуске Фонда памяти погибших журналистов.

Деятельность фонда будет направлена на помощь семьям журналистов, погибших во время широкомасштабного российского вторжения в Украину. Благотворительные пожертвования от украинских и зарубежных медиа, журналистских и других общественных организаций, фондов и учреждений, отдельных граждан будут поступать на отдельный счет Национального союза журналистов Украины. Средства по этому счету будут выплачиваться детям и другим членам семей погибших коллег.

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– Журналистика – это профессия мужественных людей. Ведь быть приверженным профессиональным стандартам и готовить достоверные репортажи означает, что журналист сознательно рискует стать мишенью для российских оккупантов, – комментирует глава НСЖУ Сергей Томиленко. – Наша обязанность – поддерживать всех современных военных корреспондентов. Но отдавать дань памяти жертвам войны.

Решение о выплате средств, собранных Фондом, будет приниматься Секретариатом НСЖУ по представлению комиссии по назначению помощи. Для контроля за деятельностью фонда будет создан наблюдательный совет, в состав которого будут входить авторитетные журналисты и медиадеятели: Ольга Мусафирова, Николай Семена, Сергей Шевченко и другие.

Национальный союз журналистов Украины уже внес первый вклад в Фонд памяти журналистов – перечислив 30 тысяч гривен. Также реквизиты для помощи семьям погибших журналистов опубликованы в историях спецпроекта "Медиа Мемориал", созданного телеканалом ICTV (Starlight Media) в память о погибших журналистах.

Фонд памяти журналистов/ Реквизиты для перечисления:

Получатель: Национальный союз журналистов Украины

Номер счета UA703052990000026002000114500

ЕГРПОУ 00027140

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО банка 305299

Назначение платежа: Благотворительная помощь семьям погибших журналистов.

Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину погибли 23 медийщика. Эту цифру подтвердили в своем обращении после смерти журналистки Радио Свободы Веры Гирич и Президент Украины Владимир Зеленский. Союз ведет поименный список и регулярно обнародует имена всех погибших:

Список убитых журналистов (медийщиков)

1. Пьер Закжевски

2. Александра Кувшинова

3. Александр Лыткин

4. Павел Ли

5. Сергей Пущенко

6. Евгений Сакун

7. Брент Энтони Рено

8. Оксана Баулина

9. Дилербек Шакиров

10. Виктор Дедов

11. Виктор Дударь

12. Лилия Гумянова

13. Юрий Олейник

14. Олег Якунин

15. Максим Левин

16. Мантас Кведоравичюс

17. Сергей Заиковский

18. Денис Котенко

19. Евгений Баль

20. Роман Нежиборец

21. Зореслав Замойский

22. Валерия Глодан

23. Вера Гирич