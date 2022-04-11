В Украине создадут специальный лагерь для военнопленных: Денисова раскрыла подробности

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине будет создан специальный лагерь для военнопленных российских оккупантов. Вероятно, он будет размещаться в неработающей колонии.

Работа по этому направлению уже ведется. Об этом Денисова рассказала в интервью изданиюLB.ua.

"Есть такая позиция и такая цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно неработающих колоний, в которых нет удерживаемых лиц. Якусь можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины, и там сделать такой лагерь", - сказала она. .

В то же время, этот процесс еще не до конца запущен. Когда будет определено место, Денисов обещает рассказать больше подробностей.

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Она также отметила, что как омбудсман будет осуществлять парламентский контроль за соблюдением прав военнопленных Российской Федерации.

"Это - тоже мой мандат. На сегодняшний день Женевская конвенция относительно военнопленных граждан Российской Федерации Украиной выполняется", - подчеркнула Денисова.

Напомним, ранее Денисова рассказала, что она лично общалась с военнопленными россиянами. Один из них рассказал, что российский командир застрелил получившего ранение оккупанта со словами "раненых лошадей пристреливают".

В одном из населенных пунктов Сумской области российские оккупанты, убегая от Вооруженных сил Украины, оставили на поле бои своих убитых сослуживцев. Однако россияне не забыли унести ведра, кастрюли и медь.

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