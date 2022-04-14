В Украине российские танки не только хорошо горят: названы причины огромных потерь РФ – BBC

Со времени начала вторжения в Украину Россия потеряла сотни своих танков. Согласно информации Вооруженных сил Украины, более 680 единиц. А разведывательный военный сайт Oryx сообщает о 460 единицах. Причина выведения из строя – не только подбитие противотанковыми комплексами типа Javelin и NLAW, но и проблемы с подвозом топлива, из-за чего боевые машины просто останавливаются, а иногда экипажи их просто оставляют и в страхе разбегаются.

Эксперты называют две основные причины такой хорошей для Украины статистики уничтожения российской бронетехники – предоставленное Западом передовое противотанковое вооружение и непрофессионализм военных РФ. BBC изучила проблему сокрушительных танковых потерь России.

Полезные "подарки" Украине от Запада

По информации ORYX, Россия с 24 февраля потеряла в Украине не только 460 танков, но и 2000 единиц другой бронетехники. Как отмечается, до начала конфликта страна-агрессор имела в наличии 2700 основных боевых танков.

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С первых дней широкомасштабной войны США поставили Украине 2000 ракет Javelin, позднее – еще столько же. Британцы же предоставили 3600 ракет NLAW. Секрет американского оружия очень прост – оно запускается так, что пробивает верхнюю часть танка, которая является наименее защищенной. Несмотря на то, что многие российские танки оснащены динамической защитой от ракет, у Javelin есть две боеголовки: одна сносит эту защиту, вторая пробивает шасси.

"Javelin и NLAW очень эффективны. Без этой смертоносной помощи ситуация в Украине была бы совсем другой", – говорит Ник Рейнольдс, аналитик по наземным боевым действиям Королевского института объединенных вооружений.

Однако Запад идет дальше. США поставляют в Украину еще одно современное смертоносное оружие – беспилотники Switchblade. Это дроны-"камикадзе", которые могут зависать над целью, а потом падать на нее.

Причины провалов армии РФ

Российское военное руководство продвигает свое наступление в Украине в основном через батальонные тактические группы (БТГ) – боевые единицы из танков, пехоты и артиллерии.

Большой проблемой этих БТГ является недостаток пехоты. Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете отмечает, что это связано с проблемой комплектации армии живой силой.

"БТГ предназначены для быстрой атаки с большой огневой мощью. Однако у них очень мало защиты с точки зрения пехоты, которая может сопровождать их и наносить ответный удар, если бронетанковая колонна подвергнется атаке. Это делает российскую армию похожей на боксера, у которого отличный правый хук и стеклянная челюсть", – заявил О’Брайен.

Также британский ученый указал на проблему для РФ в воздухе. Не создав господства в небе, россияне не могут отслеживать передвижение украинских войск и ликвидировать отдельные группы. Наша армия пользуется этим, занимая выгодные позиции для уничтожения боевой техники противника.

Однако есть и другие причины таких серьезных потерь. По данным Oryx, половина российских танков были не уничтожены ВСУ, а брошены или захвачены нашими военными, что связано с ошибками логистики и непрофессионализмом войск РФ.

Весь мир облетают видео и фото, как украинские тракторы тащат на буксире танки оккупантов. У некоторых просто закончилось топливо, а дозаправку не подвезли, другие застряли в грязи, потому что "мудрое" российское руководство выбрало "подходящее" время для наступления.

"Сухопутные войска России состоят из большого количества призывников и наемников. Это делает их, по мировым меркам, боевой силой низкого или среднего качества. Многие танки были брошены из-за плохого вождения. Некоторые были сбиты с мостов. Другие были загнаны в канавы, так что гусеницы оторвались. Часто солдаты просто бросали свои машины и бежали", – говорит Ник Рейнольдс.

В Украине даже издали инструкцию, как сдавать брошенную врагом боевую технику. При этом уже есть прецеденты, когда у фермеров изымали военную технику. Ранее на сайте полиции Полтавщины сообщалось, что за 30 дней полномасштабной войны России в Украине полиция Полтавской области изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военной техники. Все было передано силам обороны. В частности, речь идет о 11 танках, двух бронеавтомобилях, восьми пулеметах, девяти автоматах, пяти винтовках, 10 пистолетах, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранатах и около 200 единицах других боеприпасов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" отбили у оккупантов застрявшие в украинской грязи танки. Теперь технику используют для нужд Вооруженных сил Украины.