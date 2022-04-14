В Украине российские оккупанты убили 197 детей, получил ранения 351 ребенок, – Денисова

За время полномасштабной войны против Украины российские войска убили 197 детей. Еще 351 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, установить фактическое количество погибших и раненых невозможно, так как в ряде городов ведутся боевые действия.

"По состоянию на 8 часов 14 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украину погибло 197 детей и пострадал 351 ребенок", – сказано в сообщении.

Видео дня

Оккупанты не только убивают украинских детей, но еще и незаконно вывозят их на территорию страны-агрессора. Так, накануне в сети появилось видео, на котором депутаты Госдумы обсуждают необходимость проводить курсы русского языка для украинских детей – якобы для того, чтобы они могли освоить общеобразовательную программу российских школ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине российские военные расстреляли в спину подростков, ставших свидетелями мародерства.