В Украине разработали приложение 'Русский корабль иди нах@й': для чего оно нужно

Украинская компания Alty вместе с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины создали мобильное приложение "Русский корабль иди нах@й" (РКИН). Этот мобильный трекер потерь российских оккупантов позволяет практически мгновенно отслеживать, сколько врагов и российской техники ликвидировали украинские защитники и быть в курсе воздушных тревог в Украине.

В настоящее время приложение доступно только на базе платформы iOS, версия на Android должна появиться несколько позже. Подробности рассказали в Генштабе.

По данным ГШ ВСУ, приложение отображает актуальную статистику по потерям страны-агрессора в лайв-режиме, а вдобавок содержит набор интересных, удобных и полезных гаджетов.

Мобильное приложение на платформе iOS под названием "Русский корабль иди нах@й", созданное софтверной украинской компанией Alty при поддержке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, было запущено 5 мая.

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Оно позволяет разместить на экране смартфона виджет для мгновенного просмотра информации о потерях оккупантов. Данные, отображаемые в приложении, собираются и проверяются специалистами ГШ ВСУ.

"Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ, которые тщательно оформляли информацию по обезвреживанию вражеского личного состава и техники России в своей инфографике. Поэтому, на волонтерских началах, мы создали удобное приложение с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы", - отметил генеральный директор компании Alty Леонид Горев.

Виджет представлен в трех вариантах. На маленьком отражены только потери врага в живой силе. В среднем к количеству уничтоженных оккупантов добавляется ликвидированная большая военная техника. Большой виджет показывает полную информацию о потерях врага.

Создатели РКИН подчеркивают, что приложение – максимально простое в использовании. На главном экране указаны потери оккупантов по отдельным категориям. Полукольца синего и желтого цвета показывают соотношение уничтоженной техники противника к общему количеству стянутого к границам накануне вторжения вооружений.

Дополнительно приложение позволяет отслеживать актуальные уведомления о воздушной тревоге на специальной карте Украины и перечислять деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе также напомнили еще один волонтерский проект компании Alty - бесплатно созданное приложение TacticMedAid, содержащее перечень ключевых алгоритмов предоставления домедицинской помощи гражданским и военным. Версии приложения, реально спасающего жизни, доступны на iOS и Android.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили 15 танков. По данным Генштаба, к утру 5 мая потери рашистов в живой силе достигли 24 700 человек.