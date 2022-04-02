В Украине разрабатывают приложение, которое будет предупреждать о минах, – Геращенко

Советник Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что ДСНС и МинЦифры разрабатывает приложение, которое будет предупреждать о приближении пользователя к заминированному объекту.

Об этом он написал в своем Telegram-канале “Правда Геращенко” и объяснил, какими должны быть шаги для того, чтобы поскорее восстановить освобождённые от врага территории на Киевщине, Черниговщине, Сумщине.

"Что нужно сделать прямо сейчас, для того, чтобы поскорее восстановить освобождённые от врага территории на Киевщине, Черниговщине, Сумщине?

В первую очередь - это собрать тела погибших мирных жителей и наших Героев.

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Зафиксировать факты военных преступлений и геноцида Украинского Народа", – написал Геращенко.

Советник министра МВД уточнил, что только в Ирпене за последние двое суток было найдено более трёх десятков тел мирных жителей, которые были расстреляны или умерли от ран, нанесённых оккупантами, не получив элементарной медицинской помощи. Сегодня такая работа начата в Буче.

"Во-вторых - это проверить на наличие мин основные объекты гражданской инфраструктуры.

Такая работа с первых же часов после освобождения проводится нашими спасателями. Им очень тяжело. Объём работы колоссальный.

При этом надо четко осознавать, что очистка территории от мин займёт много месяцев если не лет.

Первоочередной задачей на сегодня является составление карт минных полей вокруг мест дислокации орков.

Эти карты должны быть доступны каждому в его смартфоне с функцией геолокации и сигнализации о приближении к опасной зоне.

Такая работа уже начата ДСНС совместно с МинЦифры и компаниями имеющими компетенцию в данном вопросе", – сообщил Антон Геращенко.

Он предупредил, что не рекомендует грибникам этим летом и осенью ходить по грибы на территориях активных боевых действий.

"В-третьих, надо как можно скорее дать вернуться в свои родные дома нашим гражданам.

Именно они, и только они, смогут навести порядок в своих родных сёлах и городах. Вернуть жизнь на их улицы", – продолжил советник.

Он подчеркнул, что для скорейшего восстановления жизни на освобождённых территориях потребуется титаническая работа энергетиков, служб водопровода, газоснабжения, водоотведения, связистов, в тесной координации с местными властями.

Вся бумажная волокита и бюрократия, ранее сопутствовавшая подключению к сетям, должна быть отброшена!

Решения должны приниматься немедленно и исполняться быстро!

Именно на выполнение этих трёх первоочерёдных задач и должна быть нацелена работа государственной и местной власти сейчас.