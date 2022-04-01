В Украине Путин потерпел неудачу, но протестов в России не будет – BBC

Уже больше месяца украинская армия и территориальная оборона доказывают стране-оккупанту и всему миру ошибочность прогнозов о том, что Киев будет взят за три дня. Более того, на некоторых направлениях наши защитники перешли в довольно успешное контрнаступление, а враг не только не продвигается вперед, но и местами отступает.

При этом общие неуспехи российской армии в Украине, а также влияние западных санкций на благосостояние граждан страны-оккупанта не приводят к росту протестных настроений – из-за работы машины пропаганды, зомбирующей народные массы. Корреспондентки BBC Орла Герин (в Киеве) и Дженни Хилл (в Москве) ответили на важные вопросы относительно конфликта.

Сможет ли Украина выиграть войну на поле боя?

Орла Герин:

Видео дня

В военном плане все пока развертывается хорошо для Украины. Она удивила президента России Владимира Путина и весь мир своим упорным и продуманным сопротивлением врагу, у которого намного больше живой силы и техники. Россия потерпела неудачу на ключевом направлении – она не только не смогла захватить Киев, но даже окружить и взять в осаду.

Пока не удалось войти ни в один крупный город, кроме областного центра Херсон на юге. Траты на вторжение не оправдываются достигнутыми целями – Россия больше разрушает, чем захватывает.

Не исключено, что страны находятся на пороге долгой войны. Путин попытается укрепиться на Донбассе, чтобы продемонстрировать победу хоть где-то. Однако в будущем возможны попытки захватить другие территории Украины. Политическая судьба Путина зависит от успеха или неудачи вторжения. Поэтому он может очень долго отправлять на бойню живую силу и военную технику.

Смогут ли россияне организовать массовые протесты из-за войны в Украине и свергнуть Путина?

Дженни Хилл пишет:

Это маловероятно. Кремль жестоко преследует тех, кто насмелился высказаться против войны. Многие из несогласных уже покинули страну. А уличные протесты свелись на нет.

Государственным социальным опросам в России вряд ли стоит верить в полной мере, но они показывают высокий процент поддержки Путина и его "спецоперации в Украине", а также некоторый рост.

Огромное количество оппозиционных или частично альтернативных СМИ в России закрылись или заблокированы в Интернете. Пропагандистские медиа вовсю трубят о защите русскоязычного населения от "геноцида", который в Украине учиняют некие "неонацисты".

Если смотреть только российскую пропаганду, то формируется вполне логическое обоснование, что "операция по спасению русскоговорящих" в Украине является необходимой и необратимой.

Несмотря на то, что санкции уже бьют по кошелькам и холодильникам россиян из-за роста цен и дефицита продуктов, Кремлю удается преподнести это как еще один пример агрессии Запада. Поэтому на данный момент общественное недовольство в РФ далеко от того, чтобы перерасти в революцию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известный астролог Анжела Перл, которая родилась в маленьком городке в Николаевской области, а ныне проживает в Австралии, заявила, что апрель станет переломным в войне Украины и России. Ключевая дата – 12 апреля.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!