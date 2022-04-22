Более 15 тысячи украинцев числятся как пропавшие без вести после оккупации части Киевской области российскими захватчиками. Их семьи активно занимаются поиском близких людей, привлекая всевозможные государственные инстанции и волонтеров, надеясь, что они живы, но попали в плен.

Об этом сообщается в репортаже телемарафона UA Разом. Согласно официальной статистике, 13 тысяч пропавших – это мирное население, а еще 2 тысячи – это представители ВСУ или добровольцы.

"Сколько из этих людей погибло, находятся в плену или были незаконно депортированы в Россию, информации нет. Но есть достоверные данные, что оккупанты любят задерживать мирное население, чтобы затем снимать их в пропагандистских роликах, выдавая за военнопленных, захваченных в "успешных боях", – указано в сообщении.

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Чтобы внести своего близкого в список пропавших без вести, необходимо подать заявку по номерам 16 48 или 0 800 50 17 20. Здесь можно оставить всю известную информацию и обстоятельства, при которых исчез мужчина, женщина или ребенок.

Напомним, что уполномоченная по правам человека Людмила Денисова указала, что украинцы, вывезенные против своей воли на территорию Российской Федерации, вынуждены сдавать паспорта. Это может существенно усложнить поиск пропавших, но Украина задействует все механизмы, чтобы их родственники могли получить достоверные сведения про их положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе, которую устроили российские военные в Мариуполе. По его словам, в блокаде пропали тысячи людей.