В Украине проходит третья волна мобилизации: кого призывают на службу

В Украине началась третья волна мобилизации – Вооруженные силы Украины призывают резервистов, которые окончили военные кафедры. В военкоматы должны явиться офицеры запаса, не призванные во время предыдущих этапов мобилизации.

Об этом в своем Telegram напомнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал военнообязанных мужчин, в частности, тех, кто приехал из других областей, стать на воинский учет.

"Уже более 8 тысяч ВПЛ (внутренне перемещенных лиц – Ред.) стали на учет. Помним, что защищать государство – обязанность каждого украинца", – подчеркнул Марцинкив.

Отметим, что Украина уже прошла две волны мобилизации:

резерв первой очереди – это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО);

резерв второй очереди – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

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Такие категории граждан отправляли прямо в воинские части. Они не требовали дополнительной подготовки, их привлекли к выполнению задач по обороне государства.

Кроме трех указанных, есть и четвертая волна мобилизации, которая предусматривает призыв граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и составляющих так называемый общественный резерв. Это мужчины, не имеющие боевого опыта, которые могут быть направлены в военные формирования при условиях критического сценария войны.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если неявки носят постоянный характер, то действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля, после нападения Российской Федерации на города Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Ранее в тот же день Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины.