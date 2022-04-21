В Украине продлили действие военного положения: названы сроки

В четверг, 21 апреля, Верховная Рада приняла решение о продлении в Украине военного положения. Его действие будет длиться еще как минимум 30 суток.

Парламент продлил действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно решению Верховной Рады Украины, военное положение будет действовать в Украине до 25 мая. Следующее решение о продлении военного положения парламент будет рассматривать, полагаясь на обстановку в стране.

Как известно, режим военного положения предусматривает ряд ограничений, таких как введение комендантского часа, разрешение на изъятие личного транспорта и другого имущества для нужд обороны, ограничение проведения митингов, деятельности отдельных партий и организаций, доступа к соцсетям.

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Также может быть проведена тотальная мобилизация, перевод промышленности на военные рельсы, введение продуктовых карточек и эвакуация из районов повышенной опасности.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о продлении военного положения. Глава государства предлагает продлить его действие еще на 30 дней.