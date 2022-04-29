В Украине поймали бывшую помощницу боевика Захарченка, которая работала на оккупантов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшую помощницу убитого в 2018 году главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко. Правоохранителям ранее удалось установить ее местонахождение в Днепропетровской области.

Как 29 апреля сообщила пресс-служба СБУ, задержанная женщина отвечала за медийную раскрутку главарей террористов так называемой "ДНР". Кроме того, она готовила постановочные сюжеты для пропагандистских СМИ России.

В СБУ добавили, что преступница присоединилась к оккупантам Донетчины в 2016 году. Ее работа заключалась в популяризации группировок террористов.

Среди постановочных сюжетов для росСМИ, которые она готовила, – пропаганда о прибытии из РФ так называемых "гуманитарных конвоев".

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После ликвидации Захарченко преступница покинула ряды террористов "ДНР" и долго скрывалась, рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила телефонный разговор оккупантов, из которого выясняется, что военные РФ протестуют и отказываются воевать против Украины. В частности, фиксируются случаи, когда забастовку устраивают целые части.