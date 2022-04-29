В Украине погиб британец, воевавший против РФ, еще один – пропал безвести

На войне в Украине погиб бывший солдат британской армии Скотт Сибли, ранее служивший в Ираке. Еще один гражданин Британии в настоящее время считается пропавшим без вести.

Об этом сообщило издание The Guardian. Как говорится, оба добровольно отправились на помощь Вооруженным силам Украины. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

"Подтверждаем, что гражданин Британии был убит в Украине. Мы поддерживаем его семью. Кроме того, нам известно о пропавшем в Украине граждане Британии. Мы срочно ищем дополнительную информацию", – заявили в ведомстве.

В то же время, там не рассказали, где именно и при каких обстоятельствах погиб британский военнослужащий. Также не известно, связаны ли эти два случая между собой.

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Как пишет издание, Сибли считается первым британским бойцом, погибшим в бою в Украине. На одной из страниц в социальных сетях, где отдавали дань уважения военному, было опубликовано фото, сделанное во время его службы в армии. На фото он в форме у аэродрома Баграм в Афганистане.

Журналисты отметили, что несколько британцев вызвались воевать в составе ВСУ – некоторые отправились в Украину задолго до начала активных боевых действий, а другие – сразу после вторжения России.

Еще двое британских добровольцев были захвачены российскими войсками в окруженном Мариуполе. Эйден Эслин и его товарищ британский боец Шон Пиннер сдались после того, как у их подразделения кончились боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга задержанного главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила обменять двух британцев, находящихся в российском плену, на мужа. По ее словам, в плену находятся Эйден Эйслин и Шон Пиннер.