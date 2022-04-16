В Украине официально установлено 2,7 тысячи убийств оккупантами мирных жителей, но их количество будет расти, – Монастырский

В Украине с начала российской агрессии официально подтвердили более 2700 погибших мирных жителей. Эти цифры являются приблизительными, следствие еще длится.

Ежедневно в городах, которые ВСУ освобождают от оккупантов, обнаруживают новые тела погибших украинцев. Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский 15 апреля в интервью изданию "Настоящее время".

Министр сказал, что специалисты проводят разминирование территорий и каждый день получают доступ к новым домам, где находят погибших мирных жителей.

"Получив доступ к новым домам, мы там также обнаруживаем новые трупы, новые жертвы этой страшной войны. Большинство из них – гражданские. 2700 – это то количество, которое удалось установить конкретно, что это гражданские", – отметил чиновник.

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Речь идет только о тех погибших, по которым уже отработаны производства и проведены экспертизы. На деле же, жертв зверств россиян будет установлено намного больше.

"Как правило, это жители, или работники коммунальных служб, или те, которые остались в городе и являлись безработными. Многие из них женщины и дети", – сказал Монастырский.

Кроем того, известно, что россияне пытались скрыть следы многих своих военных преступлений. По словам министра, солдаты России перед тем, как их выгнали из Бучи, пытались сжечь тела погибших, но не успели. У многих из них – пулевые отверстия в голове.

"Я лично видел это в Буче, когда они пытались сжечь эти тела. Это были тела мужчин, женщин и детей с простреленными головами", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 85% тел погибших мирных жителей города Буча в Киевской области имеют отверстия от пуль. Это говорит о том, что российские оккупанты преднамеренно убивали украинцев.