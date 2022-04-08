В Украине обнародуют реестр коллаборантов: первые детали

Аппарат Совета национальной обороны и безопасности по поручению украинского гаранта Владимира Зеленского составляет реестр со списком коллаборантов, работающих в интересах оккупантов. Официальный перечень предателей будет опубликован уже в ближайшее время.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона UA Разом. Он подчеркнул, что имена в этом реестре произведут эффект неожиданности среди большинства украинцев.

"Мы обнародуем их имена, фамилии, отчества. Среди пособников оккупантов РФ оказалось много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах. Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и в эфирах кричали о нашей стране, свободе слова", – анонсировал событие политик.

Видео дня

Напомним, что имущество украинцев, перешедших на сторону противника, будет национализировано и передано на нужды Вооруженных сил, а также добровольческих батальонов, обороняющих нашу державу на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов анонсировал значительные неприятности для граждан Украины мужского пола, покинувших территорию страны после 24 февраля. По возвращению им придётся объяснить, что стало причиной поспешного отъезда.