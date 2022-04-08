В Украине ликвидировали предателя, который перешел на сторону России в 2014 году. Фото

В Украине ликвидировали российского подполковника Андрея Безлюдского. В 2014 году он предал украинскую присягу и перешел на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Anti-оккупант". Там отметили, что родом изменник из города Черкассы.

"НШ – заместителя командира 70 гвардейского мотострелкового полка в/ч 71718 (г. Шали, Чечня) подполковника Безлюдского Андрея отправили в Крым для выполнения "учебно-боевых" задач. Предатель родом из г. Черкассы и еще в 14 году перешел на сторону оккупанта. Теперь его предали новые хозяева", – сказано в сообщении.

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Отметим, это не первый украинец, который воюет на стороне РФ. Так, недавно стало известно, что войсками, атаковавшими Бучу под Киевом, руководит капитан первого ранга ВС РФ Игорь Татарченко из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный оккупант Игорь Руденко рассказал, что ВС РФ активно начали готовиться к вторжению в Украину с территории оккупированного Крыма еще в январе. Он отметил, что российские войска якобы действовали под видом миротворцев, но в итоге он увидел, как бомбят мирное население и города Украины.