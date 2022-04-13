В Украине ликвидировали 'отличника военной службы' из Алтайского края РФ. Фото

В Украине ликвидирован российский оккупант Александр Сухарев из Алтайского края Российской Федерации.

Он служил в оккупационной армии минимум 7 лет.

За "отличную службу" даже получил медаль. О ликвидации оккупанта сообщает InformNapalm.

"Отличник военной службы Сухарев Александр Александрович 1983 г.р. из Алтайского края "отличился" и больше не будет, никогда. 74% россиян одобряют!" - написали волонтеры-расследователи.

Они показали документы ликвидированного оккупанта: паспорт, водительское удостоверение и страховку. В Украину рашист зачем-то притащил и наградную книжечку, подтверждающую, что он является "отличником воинской службы".

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Жил оккупант в поселке Волчиха.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ликвидировали 19-летнего контрактника с Кубани, который хотел заработать денег на войне. В выплате компенсации за его гибель родным отказали.