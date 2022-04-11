В Украине ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ Вячеслава Савинова

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова, начальника артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта, однако о смерти оккупанта в России сообщили только сейчас.

До войны в Украине Савинов воевал в Сирии. Об этом сообщает Defence Express.

Вячеслав Савинов являлся заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и возглавлял артиллерийскую разведку 49 общевойсковой армии РФ.

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Украинские воины превратили российского полковника в "правильного россиянина" еще 12 марта. Однако его смерть в России подтвердили только сейчас. Сообщение о ликвидации оккупанта появилось на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

Труп оккупанта в Россию доставляли долго: Согласно сообщению, захоронение было произведено через две недели после смерти полковника путинской армии. И до 11 апреля в России о его гибели молчали.

До того, как отправиться убивать украинцев и бесславно погибнуть, Савинов воевал против сирийского народа и получил два ордена мужества от путинского режима. Очевидно, они должны стать утешением для вдовы и двух сыновей оккупанта.

49 армия, в которой стало меньше одного полковника, задействована в оккупации южных регионов Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ провели успешную контратаку в Донецкой области и ликвидировали оккупантов. В этот раз праведный гнев защитников Украины на собственной коже почувствовали оккупанты из так называемого батальона "Пятнашка", которые воюют против Украины на Донбассе уже не один год.

В целом с начала вторжения в Украину Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожены 154 самолета и 347 артиллерийских систем.