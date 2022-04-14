В Украине ликвидировали командира полка путинской армии. Фото

В Украине ликвидировали еще одного "топа" российских оккупантов. Ряды "груза-200" пополнил командир первого гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии Денис Межуев.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram. Он опубликовал скриншот из соцсетей, где один из российских военных подтвердил эту информацию.

Межуев дослужился до звания подполковник. Обстоятельства его гибели пока что неизвестно. Знакомый оккупанта написал, что у него остался маленький сын.

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Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ продолжает нести большие потери после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. За почти 50 суток войны было уничтожено уже около 20 000 оккупантов.

Также россияне потеряли тысячи единиц боевой техники, в частности, более 700 танков, почти 2 000 бронированных машин, а также свыше 300 самолетов и вертолетов.