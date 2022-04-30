В Украине из обломков сбитого российского Су-34 сделали брелоки: их дарят тем, кто помогает армии. Фото

Украинский волонтер Юрий Высовень положил начало переработке сбитых на территории Украины российских самолетов на памятные брелоки. Первую партию мужчина уже изготовил из обломков фюзеляжа сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом Юрий написал на своей странице в Facebook. Начатая им акция называется "Сделано в России, переработано в Украине".

"Я долго думал, как собрать больше денег на дроны для ВСУ. Очевидно, что надо собирать не в Украине, также очевидно, что те, кто хотел, уже задонатили, надо включать более широкую аудиторию. Значит, надо давать что-то за донат. Марки от "Укрпочты" – это супер, но нужно что-то еще покруче", – рассказывает Юрий Высовень о своей идее.

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Мужчина предупреждает, что эти брелоки не продаются. Получить их можно, пожертвовав более 1000 долларов США на покупку дронов для ВСУ. Переводить деньги волонтер призывает в фонд Drones For Ukraine. По его словам, таким образом уже собрано 20-30 тысяч долларов, и запросы не прекращаются.

Также Юрий просит не донатить с Украины и обещает после победы сделать брелоки всем желающим и по более доступной цене.

"Из Украины не донатьте. Я вам потом обязательно сделаю еще, но после победы и не за 1000 долларов. Всем хватит, ВСУ поставляет сбитые самолеты для переработки крупным оптом. Рециклинг важен даже во время войны", – отмечает Юрий Высовень.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины сбили уже 190 российских самолетов, среди которых много всепогодных истребителей-бомбардировщиков Су-34 стоимостью около 50 млн евро. Один из них был сбит 29 апреля в Харьковской области. Самолет был уничтожен зенитным ракетным подразделением ВСУ.

Также всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит ВСУ в Харьковской области 25 апреля в районе временно оккупированной Балаклеи.