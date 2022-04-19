В Украине деоккупированы уже 919 населенных пунктов

В Украине от российской оккупации освобождены уже 919 населенных пунктов. В 29% из них уже возобновлена работа органов местного самоуправления и их исполнительных органов.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил, что в целом оккупации РФ подверглись более 3 тысяч населенных пунктов на деоккупированных территориях Житомирщины, Запорожья, Киевщины, Николаевщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины и Черниговщины.

По словам Тимошенко, 192 населенных пункта начали работу гуманитарных штабов – этим занимаются областные военные администрации совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. В 70 населенных пунктах проведено разминирование территорий.

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Кроме того, по словам Тимошенко, в Стоянке на Киевщине открыт временный мост, благодаря чему движение между Киевом и Житомиром разблокировано.

В Бородянку прибыли 15 модульных домов, где будут жить спасатели и волонтеры, занимающиеся восстановлением поселка. Аналогичные модули заказаны для Киевской, Сумской и Черниговской областей.

На Харьковщине местами продолжаются бои, но регион активно восстанавливает свою инфраструктуру. В освобожденных Ольховке и Малой Рогани возобновлены электроснабжение у 140 потребителей.

На Сумщине свет появился у почти 50 тысяч абонентов. Вода – в около 1,5 тысячи населенных пунктов.

На Черниговщине электроснабжение восстановлено на 97%. Вода есть почти во всем регионе, кроме самого Чернигова, где разрушены 3 из 5 насосных станций. Разминированы села Ягодное, Лукашевка, Новая Басань, Новый Быков и частично Чернигов.

За время боевых действий в области повреждено более 600 км дорог и разрушены 20 мостов. По трем из них восстановлен временный проезд.

На севере Житомирщины созданы три временные переправы: два моста через реку Ирша в городе Малин и еще один через реку Грезля между селами Народицкой общины для доставки продуктов, лекарств, гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица все еще находится под угрозой ракетных ударов. В связи с этим он призвал жителей не спешить с возвращением.