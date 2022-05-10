В Украине деоккупировано уже 1003 населенных пункта, разминирование завершено в 223-х

Украинские силы обороны с начала полномасштабного вторжения российских войск деоккупировали 1003 населенных пункта, в 70% из которых возобновили работу местные власти.

На брифинге об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Продолжается восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – на сегодня это 1003 населенных пункта - развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС", – сказал он.

Также Тимошенко рассказал, что органы местного самоуправления заработали в 70% этих городов и сел, а полиция возобновила работу почти в 600 населенных пунктах.

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По его словам, разминирование уже произведено в 224 населенных пунктах.

Кроме того, замруководителя ОП отметил, что автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.

В то же время Тимошенко проинформировал, что газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах, электроэнергия – в 83% освобожденных городах и селах, водоснабжение и водоотвод – в 60%, работа АЗС – в 49%, услуги мобильной связи и Интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.

Он также добавил, что банки работают в 300, а Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 деоккупированных населенных пунктах.

24 февраля РФ начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение, российские оккупанты обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, уничтожают инфраструктуру, пытают и убивают мирное население.