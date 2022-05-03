В Украине будет создан справочник лучших мировых практик градостроительства, который поможет отстроить страну – Тимошенко

Команда украинских архитекторов, планировщиков, исследователей, дизайнеров и инженеров разрабатывают справочник, в котором будут собраны примеры лучших мировых решений организации общественного пространства и описаны правила его создания.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Каждый, кто будет приобщен к восстановлению городов, сможет использовать этот справочник, чтобы качественно и быстро проектировать пространства, в которых люди будут жить в удовольствие. В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типовых городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов", - отметил он.

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По словам Тимошенко, справочник будет содержать подробный каталог типовых элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, пешеходов, озеленения, уличной мебели, велосети, общественного транспорта и автомобилей.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в справочник попадут только лучшие примеры современных улиц, проекты которых можно реализовать.

"Во многих странах и городах уже есть подобные справочники. К примеру, американский справочник Global street design guide, в котором описывают правила проектирования современных улиц. Или справочник благоустройства Праги, в котором описываются объекты в общественных пространствах и правила их расположения", – добавил он.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что государство создает детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в частности, развитие обороны и экономики нашей страны.