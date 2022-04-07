В Украине 7 апреля будут работать десять гуманитарных коридоров: названы все маршруты

В четверг, 7 апреля, в Украине будут работать десять гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Сегодня люди смогут оставить временно оккупированные населенные пункты в двух областях – в Донецкой и Запорожской.

В то же время эвакуация из городов Луганской области будет проводиться исключительно при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Об этом сообщила министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии OBOZREVATEL.

В частности, уехать сегодня можно:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

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Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.

Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.

Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут.

Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Напомним, жителям Донецкой и Луганской областей необходимо эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ирина Верещук пояснила, что отвод вражеских войск из Киевской и Черниговской областей отнюдь не был "жестом доброй воли" для проведения переговоров, как это пытаются позиционировать официальные лица РФ. По ее словам, это был жест стальной воли армии Украины, власти и всего народа страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитникам страны известны планы врага по Харькову и Донбассу. Глава государства заверил, что российские военные преступники не смогут избежать наказания.