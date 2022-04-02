В Украине 2 апреля будут работать семь гуманитарных коридоров: названы маршруты

На субботу, 2 апреля, украинская сторона согласовала работу семи гуманитарных коридоров. Эвакуироваться могут жители заблокированных и постоянно обстреливаемых оккупантами населенных пунктов трех областей Украины.

В частности, "зеленые коридоры" будут на Запорожье, Донетчине и Луганщине. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Маршруты она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, 2 апреля будут работать 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте:

Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;

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из Бердянска в Запорожье:

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное – Бахмут:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;

с. Нижнее – Бахмут:

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут;

Северодонецк – Бахмут:

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;

Попасная – Бахмут;

Лисичанск – Бахмут.

Отметим, что по состоянию на конец марта, из Мариуполя гуманитарными коридорами эвакуировали около 75 тыс. мирных жителей. В то же время оставалась необходимость вывезти из окруженного города в безопасные места 100 тыс. женщин, детей, пожилых людей и с инвалидностью.

По меньшей мере 100 тыс. человек с начала вторжения РФ были эвакуированы из оккупированных районов Киевщины. Также известно, что с 24 февраля всего из области выехало более 120 тысяч детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля на Запорожье состоялся новый обмен пленными между Украиной и представителями страны-агрессора РФ. Домой вернулись 86 украинских военных, в том числе 15 женщин.

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