В Украине 17 апреля не будут работать гуманитарные коридоры: Верещук назвала причину

17 апреля в Украине не будет работать ни один гуманитарный коридор. Решение связано с тем, что оккупанты не согласились соблюдать режим тишины на маршрутах эвакуации.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, украинские власти прилагают все усилия, чтобы "зеленые" коридоры снова заработали как можно быстрее.

"На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры", – написала она.

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Также глава ведомства прокомментировала ситуацию в блокадном Мариуполе. Она подчеркнула, что Киев требует эвакуации из города гражданских лиц, особенно женщин и детей.

"Через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации раненых военных", – добавил Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионерка, которая сбежала из Мариуполя, взяла с собой петуха. Птицу она называет своим другом, с которым пережила голод и бомбежки.