В Украине 16 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров: названы все маршруты
На субботу, 16 апреля, украинской стороне удалось согласовать работу девяти гуманитарных коридоров. В первую очередь, людей будут пытаться вывезти из самых горячих точек.
В частности, эвакуация будет происходить на Луганщине, Донетчине, Запорожье. Действующие маршруты OBOZREVATEL назвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук."Зеленые коридоры" на 16 апреля 2022 года
На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.
"К сожалению, из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", – объяснила Верещук.
По словам министра, также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск в субботу будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области. Местное население будут вывозить в город Бахмут:
из Северодонецка в Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);
из Лисичанска в Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
из Попасной в Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);
из Рубежного в Бахмут;
из поселка Горное в Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
Отметим, что 15 апреля через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 2864 человека. С Луганщины людей вывозили под постоянными обстрелами оккупантов.
В частности, войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы из Старобельска – известно о погибших и раненых. Кроме того, российские военные атаковали автобусы, на которых пытались выехать из зоны боевых действий жители поселка Боровая под Изюмом на Харьковщине. Предварительно, захватчики убили по меньшей мере 7 гражданских, еще 27 получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска сорвали эвакуацию из Попасной на Луганщине, устроив мощные обстрелы. Обошлось без жертв, на спущенных колесах из города выехало только одно авто с тремя людьми.