В Украине 16 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров: названы все маршруты

На субботу, 16 апреля, украинской стороне удалось согласовать работу девяти гуманитарных коридоров. В первую очередь, людей будут пытаться вывезти из самых горячих точек.

В частности, эвакуация будет происходить на Луганщине, Донетчине, Запорожье. Действующие маршруты OBOZREVATEL назвала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

"К сожалению, из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", – объяснила Верещук.

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По словам министра, также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск в субботу будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области. Местное население будут вывозить в город Бахмут:

из Северодонецка в Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28);

из Лисичанска в Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

из Попасной в Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42);

из Рубежного в Бахмут;

из поселка Горное в Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Отметим, что 15 апреля через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 2864 человека. С Луганщины людей вывозили под постоянными обстрелами оккупантов.

В частности, войска РФ обстреляли эвакуационные автобусы из Старобельска – известно о погибших и раненых. Кроме того, российские военные атаковали автобусы, на которых пытались выехать из зоны боевых действий жители поселка Боровая под Изюмом на Харьковщине. Предварительно, захватчики убили по меньшей мере 7 гражданских, еще 27 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска сорвали эвакуацию из Попасной на Луганщине, устроив мощные обстрелы. Обошлось без жертв, на спущенных колесах из города выехало только одно авто с тремя людьми.