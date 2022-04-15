В Украине 15 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров: названы все маршруты

В пятницу, 15 апреля, в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Люди смогут покинуть временно оккупированные населенные пункты в трех областях – Донецкой, Луганской и Запорожской.

Небезопасные места можно будет покинуть на частном транспорте и на специально организованных для эвакуации автобусах. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram.

В этот день люди смогут эвакуироваться в Запорожье из Мариуполя, Бердянская и Токмака исключительно на собственном транспорте. Автобусы для эвакуации не могут ехать по этому маршруту из-за погодных условий – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

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Также при условии прекращения обстрелов со стороны российских оккупантов 15 апреля будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

Из города Северодонецк в Бахмут . Место сбора: проспект Химиков, 28

Из города Лисичанск в Бахмут . Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из города Попасная в Бахмут . Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут

Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Напомним, 14 апреля в Украине работало девять гуманитарных коридоров. Всего за сутки из горячих точек было эвакуировано 2557 человек. Из Мариуполя и Бердянска люди смогли выехать только на собственном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что находятся на регулярной связи с министерствами обороны России и Украины.