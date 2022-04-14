В Украине 14 апреля будут работать 9 гуманитарных коридоров: названы все маршруты

В четверг, 14 апреля, в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров. Они будут работать в Запорожской и Луганской областях.

О маршрутах сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье граждане смогут выехать только на собственном транспорте. Из-за погодных условий автобусы для эвакуации не могут пока ехать по этому маршруту, поскольку размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

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Верещук добавила, что при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск также будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28;

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42;

Рубежное – Бахмут;

Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Напомним: накануне стало известно, что Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из осажденного Мариуполя. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что находятся на регулярной связи с министерствами обороны России и Украины. По его словам, все необходимое для эвакуации делается.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал украинцев, живущих в области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное.