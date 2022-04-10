В Украине 10 апреля будут работать девять гуманитарных коридоров: названы маршруты

10 апреля в Украине планируется открытие 9 гуманитарных коридоров. Большинство из них должны обеспечивать эвакуацию гражданского населения из горячих точек, а именно из Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на официальном Telegram-канале. В частности, будут действовать следующие "зеленые" коридоры:

Из Мариуполя в Запорожье можно будет проехать собственным транспортом;

Из Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье следует добраться на собственных автомобилях, дальше будут отправлены автобусы.

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Из Северодонецка в Бахмут. Для эвакуации нужно подойти к проспекту Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в Бахмут. Собрание проводится по адресу: ул. Первомайская, 42

Из Рубежного в Бахмут.

Из поселка Горное в Бахмут. Собрание проходит на ул. Гагарина, 13.

Гуманитарные коридоры в Луганской области заработают при условии прекращения огня со стороны оккупационной российской армии. Подробную информацию об эвакуации сообщают главы военных администраций на местах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 апреля военные Кремля не давали проводить эвакуацию мирного населения даже из тех сел, которые находятся рядом с Мариуполем.