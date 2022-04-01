В Украине 1 апреля работают 9 гуманитарных коридоров: Верещук назвала маршруты

В пятницу, 1 апреля, в Украине работают 9 три гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей. Сегодня люди смогут оставить временно оккупированные в трех областях – в Донецкой, Луганской и Запорожской.

Людей будут вывозить как на автобусах, так и частным транспортом. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности, уехать сегодня можно:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте. Маршрут: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте. Маршрут: Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.

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Из Бердянска в Запорожье. Маршрут: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Мелитополя в Запорожье. Маршрут: Мелитополь – Васильевка – Запорожье.

Из Рубежного в Бахмут. Маршрут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Из села Нижнее в Бахмут. Маршрут: с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Из Северодонецка в Бахмут. Маршрут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Из Попасной в Бахмут.

Из Лисичанска в Бахмут.

Напомним, что гуманитарная помощь, которая 31 марта направлялась в Мелитополь, так и не доехала до жителей города. Российские военные разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 31 марта, сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области. На собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек, из них 631 из Мариуполя.

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