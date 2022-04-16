В Токмаке патриоты успешно скорректировали огонь ВСУ на оккупантов: весь личный состав ликвидирован

В городе Токмак в Запорожской области, который временно находится в оккупации, Вооруженные силы Украины ударили по солдатам российской армии, разгружавшим вагоны с боеприпасами. Никто из оккупантов не выжил.

Об этом в субботу, 16 апреля, в Telegram сообщил Фонд "Повернись живим", который помогает украинской армии. По информации волонтеров, огонь на российских захватчиков скорректировали местные патриоты.

"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Фонде выразили благодарность украинцам, которые во временно оккупированных населенных пунктах, выходят на акции протеста и присоединяются к движению сопротивления, продолжая бороться за Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают давать отпор российским захватчикам по всем направлениям. Так, в субботу, 16 апреля, воины Вооруженных сил на востоке отразили атаку врага и уничтожили 16 оккупантов.