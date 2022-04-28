"В СССР их бы расстреляли": Арестович оценил "успехи второй армии мира"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высмеял немощность российских оккупантов. По его словам, вражеская армия не может добиться существенного продвижения вглубь украинских территорий и за такую войну во времена СССР этих солдат расстреляли бы.

Такое заявление Арестович сделал в эфире "Фейгин Live" вечером 27 апреля. Он рассказал, что в направлении от Изюма до Краматорска и Славянска оккупантам удалось занять около 20 квадратных километров.

Подобная информация может вызывать беспокойство среди многих украинцев, однако Арестович успокаивает, что в этом нет ничего страшного, из-за чего стоило бы переживать. "У нас же ж все люди любят впадать в панику, слезы... Но давайте я напомню советские нормы. Армейская операция –это где-то 20 суток по длительности. Армия – 50-80 тысяч, по советским нормам. Темпы продвижения за 20 суток в те времена, это было 200-250 километров", – говорит советник.

Видео дня

По его словам, с 4 апреля на изюмском направлении проходит именно такая "армейская операция". "За это время они продвинулись на 12-17 километров. В Советском Союзе их бы расстреляли за такую войну... Они не выполняют свои цели, ни военные, ни политические", – заявил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, также советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу того, когда ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он отметил, что до конца мая в Украину поступит оружие от союзников, которое сможет изменить соотношение сил на фронте.