В США решили не делиться с Украиной некоторыми разведданными, чтобы избежать эскалации с РФ – WP

Соединенные штаты Америки активно помогают Украине противостоять нашествию российских оккупантов, поставляя не только вооружение, вплоть до патронов, но и информацию собственной разведки, которая способствует победе Киева. Однако, существует два типа разведданных, которые союзники не готовы передавать Украине, поскольку это может спровоцировать конфликт уже между РФ и США.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников как в Украине так и в США. По их данным, американцы не хотят быть причастны к убийству украинскими силами высокопоставленных чиновников РФ.

"Разведка очень хорошая. Она говорит нам, где находятся русские, чтобы мы могли ударить по ним", – сказал изданию украинский чиновник.

Администрация США разработала руководство по обмену разведданными, которое выверено таким образом, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, пишет WP. По словам официальных лиц, это руководство, предназначенное для сотрудников разведки на рабочем уровне, устанавливает два широких запрета на виды информации, которой Соединенные штаты могут делиться с Украиной.

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В первую очередь речь идет о том, что США не могут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры, сказали чиновники.

"В эту категорию попадают, например, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу", – пишет издание.

В то же время, запрет не распространяется на российских военных офицеров, включая генералов, несколько из которых уже были ликвидированы в Украине. Однако конкретную информацию о местонахождении генералов украинцам все же не передают.

США, по словам официальных лиц, не будут сообщать украинским силам, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем помогать Украине нанести по нему удар.

Представитель Пентагона отметил, что США не имеют активной роли, "помогая им убивать генералов любого рода".

Впрочем, США готовы делиться информацией о местонахождении объектов командования и управления оккупантов – мест, где часто находятся старшие офицеры армии РФ – поскольку это может помочь Украине в ее собственной обороне, сказали чиновники.

Второй массив разведданных, которые США запретили предоставлять Украине – это информация о целях вне территории Украины.

"Это правило отчасти предназначено для того, чтобы США не стали стороной в атаках, которые Украина может предпринять на территории России", – отметили источники издания.

Именно эти опасения ранее привели к тому, что США отказались от планов по предоставлению истребителей, поставленных Польшей, которые Украина могла бы использовать для атак на территорию РФ.

Впрочем, как отмечает WP, официальные лица США не препятствуют Украине проводить операции на территории РФ самостоятельно.

Украина должна "делать все необходимое для защиты от российской агрессии", – заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Конгресса. Он добавил, что "тактика – это их решение".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание The New York Times рассказало о том, какую роль разведка США сыграла в успешной атаке Украины на флагман ЧФ РФ "Москва". При этом отмечалось, что изначально США хотели сохранить в секрете информацию о предоставлении Украине разведданных.