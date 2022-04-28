В США решили давать Украине больше разведданных – Bloomberg

США решили снять часть ограничений на обмен разведданными с Украиной. Это связано с тем, что наша страна столкнулась с новым военным наступлением российских оккупантов на востоке и юге.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Такое решение приняла директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Она уже оповестила об этом Конгресс.

"Это произошло после того, как Майк Тернер, главный республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, и сенатор Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, написали отдельные письма с призывом к администрации Байдена снять ограничения", – сказано в сообщении.

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Расширение программы обмена разведданными должно помочь Украине защитить от войск РФ свои территории и потенциально вернуть те районы, который сейчас временно оккупированы россиянами.

Сотрудник американской разведки отметил, что США делятся с нашей страной актуальными данными, а также информацией о территориях, которые были под контролем РФ до нынешнего полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним: ранее стало известно, что США будут предоставлять Украине больше разведывательных данных, чтобы помочь в войне против российских оккупантов. Информация американцев должна помогать ВСУ наносить прицельные удары по вражеским целям в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США официально заявили о передаче Украине разведданных в начале апреля. Американские партнеры помогают ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.