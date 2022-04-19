В США пообещали продолжить помогать Украине оружием и назвали угрозу РФ 'пустой'

Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине оружием, несмотря на угрозы со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обещанные от Кремля "последствия" пустыми.

По ее словам, отвечать на эти угрозы Вашингтон не намерен. Об этом Псаки рассказала на брифинге.

"Мы делаем то, что президент Байден обещал делать с самого начала: в случае вторжения России США оказывают значительную помощь в безопасности, экономическую помощь и поддержку украинскому народу. И мы собираемся продолжать делать именно это", - сказала она.

Псаки добавила, что США продолжают рассматривать введение дополнительных санкций.

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"Это непрерывный процесс. Мы продолжаем расширять цели наших санкций и продолжаем предпринимать шаги как по дальнейшему ужесточению наших санкций для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных санкций", - объяснила она.

Она также отметила, что санкции укрепляют позиции украинской делегации за столом переговоров, даже глава российского Центробанка отмечает их разрушительное воздействие на российскую экономику.

Напомним, 15 апреля Россия потребовала от Соединенных Штатов Америки прекратить поставки вооружений в Украину. В противном случае государство-агрессор угрожает "непредсказуемыми последствиями".

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых дней вторжения России в Украину наши власти просят у стран-союзников предоставление больших объемов оружия и более современных его образцов. В Офисе президента Украины считают, что сегодня Евросоюз очень медленный в принятии решений по обеспечению наших защитников оружием.

Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам из разрушенного российскими фашистами Гостомеля и призвал предоставить Украине оружие дальнего действия. Он подчеркнул, что если отложить предоставление нашей стране наступательного оружия, то то, что сейчас у нас, будет происходить и в Европе.