В США официально заявили о передаче Украине разведданных

США предоставляют Украине разведывательные данные для проведения военных операций на Донбассе. Американские партнеры помогают ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом публично заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления перед комитетом Сената по вооруженным силам. Как передает CNN, сенатор Том Коттон спросил, предоставляют ли Штаты разведданные Украине, чтобы атаковать позиции РФ на Донбассе и в Крыму.

"Мы предоставляем им разведданные для проведения таких операций на Донбассе. Это правда", – ответил Остин. При этом оккупированный полуостров он не упомянул.

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Еще один представитель Пентагона подтвердил CNN, что США "продолжают предоставлять полезную информацию и разведывательные данные ВСУ в их борьбе". "Поскольку эта борьба все больше переносится в регион Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток по мере необходимости", – сказал он.

Журналисты отмечают важность заявления Остина: это первый раз, когда представитель власти США официально подтвердил роль государства в борьбе Украины против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Сенат США единогласно поддержал закон об активизации программы ленд-лиза. Это позволит президенту Джо Байдену более эффективно передавать вооружение Украине в условиях войны с РФ. Подобная практика у американцев уже была во времена Второй мировой войны.