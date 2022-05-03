Конгресмен Адам Кінзінгер вніс проект резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України.

"Я представляю цей дозвіл на застосування військової сили, як чітку червону лінію для того, щоб Адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія використає хімічну, біологічну та/або ядерну зброю. Ми повинні стати на захист людства і підтримати наших союзників", - зазначив політик.

В минулому своєму дописі я написав про наступну трансформацію ставлення Заходу до майбутнього росі, а точніше відсутності такого майбутнього, через її знищення. Проект резолюції Кінзінгера свідчить про те, що я не помилявся і цей момент настав, Сполучені Штати готові до введення своїх військ в Україну. Це зовсім не означає, що вони будуть воювати за нас, це означає, що нам не дадуть програти, а війна цілком можливо закінчиться на території росії.

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…А тим часом в Україні назріває черговий скандал. Радник голови ОП Арестович невдало потролив американського аналітика Юрія Швеця, який на своєму каналі YouTube висвітлив інтерв’ю офіцера ЗС США. Там йшлося про факти розкрадання міжнародної допомоги, що надходить до України по урядовим каналам.

Я про це також писав, сподіваючись що ОП відреагує та проведе відповідне розслідування. Терпіти таке під час запеклих боїв не можна! Ситуація стає, як і у 14-15-х роках, коли лева частина допомоги дивним чином опинялася не в підрозділах, а у приватних воєнторгах.

Але ж, замість того, щоб розібратися та навести порядок ОП розпочав, через своїх тролів примітивну травлю Швеця. Виглядає це огидно, держслужбовці замість виконання своїх прямих обов’язків перетворилися на звичайних ботів, що обслуговують корупціонерів з ОП.

І от почалося! Вчора Швець видав на гора інформацію про заборгованість в бойових частинах по зарплаті, в той час, коли уряд США виділив на це пів мільярда доларів. Далі було підняте питання про розмінування мінних полей на кордоні з анексованим Кримом. Доречи, розмінування відбулося вже після того, як офіційні представники спецслужб США особисто довели до Єрмака в деталях план путіна по вторгненню в Україну.

Чесно кажучи, мені десь шкода Єрмака з Арестовичем. Справа в тому, якщо по версії офісу Арестович – це голос ОП, то Швець тоді практично голос Білого дому. З огляду на це він просто задавить їх, разом з їх тролями.

Треба бути дуже наївним, щоб вважати, що Швець просто так виходить в ефіри. Те про що він говорить, уважно слухають у високих кабінетах.

Відтепер на голову керівника ОП питання посиплються, як горіхи. Одне Швець вже озвучив, цитую: "Пане Єрмак, ви на кого працюєте?".

Відверто скажу, мені соромно за радників та керівництво ОП в цілому. Не розумію, чим там ще можна займатися під час війни, крім війною? Невже так важко второпати, що з тими хто нам допомагає треба дружити, а не скубстись, що все для фронту, а не для свого шлунку? Прикро, але ж це відбувається на тлі готовності США стояти за Україну до кінця. Жах!

Хоча, я думаю, що в Америці вже зрозуміли, що справжня Україна – це не ті, хто в ОП, а ті хто в окопах, хто за свої гроші ремонтує бойову техніку та купує військову амуніцію.

Впевнений, що коли американці говорять про союзників, то мають на увазі нас - простих українців.