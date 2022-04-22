В 'современных' российских ракетах используют электронику 60-х годов – разведка. Фото

Российские крылатые ракеты, которыми враг обстреливает украинские города, оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия. Большинство таких "современных" ракет, выпущенных по территории Украины, так и не поразили намеченные цели.

Речь идет о ракетах типа Х-101, которые производились с 1999 по 2013 год. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на рассказы пропагандистских СМИ об этих ракетах, как о гордости новейшего высокоточного российского оружия, их "начинка" оказалась устаревшими разработками прошлого века.

"Результат применения оккупантами ракет Х-101 в ходе боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", – говорят в разведке.

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Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 годах. Это оборудование выпускалось "Воронежским заводом радиодеталей", " Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза.

Кроме того, в "новейших" ракетах оккупантов используется навигационная система "ПГИ-2М". Она была разработана в далеком 1977 году.

Напомним, Украина расторгла соглашение с Российской Федерацией, которое предусматривало сотрудничество стран в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Оно оставалось в силе в течение 27 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море сейчас находятся четыре российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп составляет не менее 28 ракет.