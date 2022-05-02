В Славянске 17-летний парень добровольно сотрудничал с РФ: его взяли под стражу

Служба безопасности Украины задержала 17-летнего жителя Славянска Донецкой области, который по доброй воле сотрудничал с войсками оккупантов. Он использовал популярный мессенджер, чтобы оповещать своих "боссов" о расположении военной техники ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Несовершеннолетний диверсант отправлен под стражу без права на залог.

"Предварительно установлено, что в апреле 2022 года 17-летний житель Славянска сотрудничал с оккупационной армией РФ. С помощью мессенджера Telegram юноша передавал представителю страны-агрессора информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области", –указано в сообщении.

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Информация от злоумышленника активно использовалась войсками оккупантов. Ему предъявлено обвинения в государственной измене по ст. 111 УК Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, находившихся в Киевской области. Они совершали военные преступления в отношении мирного населения региона.