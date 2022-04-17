В Северодонецке за 52 дня войны появилось новое кладбище: там похоронены свыше 400 человек. Фото

За 52 дня войны в городе Северодонецк в Луганской области выросло новое кладбище. Оно насчитывает более 400 новых захоронений.

Наглядное свидетельство того, что Россия массово убивает украинцев всюду, где, может, опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он опубликовал страшное фото с сотнями свежих могил в Ирпене Киевской области, которое облетело мир. И показал не менее ужасающий кадр, сделанный на Луганщине, в городе Северодонецк, который беспощадно обстреливают российские оккупанты.

За 52 дня войны там появилось более 400 новых захоронений.

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"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны – более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130. Выезжайте!", - призвал Гайдай.

Такие кладбища остаются везде, куда Кремль может дотянуться своими кровавыми когтями.

Ранее с призывом к жителям Донецкой и Луганской областей обратился известный телеведущий Дмитрий Комаров. Он побывал на Донбассе и попросил местных жителей эвакуироваться. Этот призыв поддержал и глава Луганской ОВА. Выехать из зоны боевых действий необходимо не только ради собственной безопасности, но и для того, чтобы ВСУ могли эффективнее избивать врага и быстрее отогнали оккупантов "за ребра".