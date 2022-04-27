В Северодонецке священник 'сливал' оккупантам данные о местах дислокации и вооружении ВСУ

В Северодонецке Луганской области священнослужитель оказался пособником российских оккупантов. Он передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

Подтверждение преступной деятельности мужчины обнаружили в его телефоне. Об этом в Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили 26 апреля. В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований.

Во время переписки священнослужитель передавал врагу сведения о численности, дислокации и вооружении Вооруженных сил Украины.

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Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте не будут поднимать вопрос запрета Украинской православной церкви Московского патриархата до победы Украины. Во время войны этот вопрос может лишь нанести вред и расколоть общество.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке. Поэтому продукты питания местные жители получают исключительно из гуманитарных грузов.