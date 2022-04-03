В Северодонецке оккупанты в третий раз за неделю попали в жилой дом в центре города. Фото

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в центре Северодонецка Луганской области. Здание попало под удар уже третий раз за неделю.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также противник атаковал и другие города региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе – там находятся только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане", – отметил Гайдай.

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Глава ОВА подчеркнул, что за минувшие сутки загорелись шесть многоэтажек и магазин в Северодонецке в результате вражеских обстрелов. Также под удары попали дома в Рубежном и Лисичанске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта из-за обстрелов со стороны оккупантов было разрушено 18 домов и погибли два человека.

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