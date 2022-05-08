В Севастополе заметили большой десантный корабль России с признаками повреждения. Фото

В оккупированном Россией украинском Севастополе заметили большой десантный корабль с признаками поражения. Это может быть либо "Цезарь Куников", либо "Новочеркасск": из-за закрашенных номеров точнее установить пока не удается.

Фотографию из Сухарной бухты опубликовали на сайте "Крым. Реалии". На ней четко видно повреждения на борту БДК.

По словам корреспондента издания, в Сухарной бухте сейчас у причалов находятся два российских БДК проекта 775. Один из них - явно поврежден.

"Один из БДК в Сухарной бухте имеет видимые признаки повреждений – большие пятна красного цвета на левом борту. Такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской серой краской. После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц", - сообщает корреспондент издания.

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Это может быть либо "Цезарь Куников", либо "Новочеркасск". Ведь два других БДК Черноморского флота находятся в другом месте: "Азов" ремонтируют на 13 судоремонтном заводе ЧФ в Килен-бухте, а "Ямал" только-только вышел из ремонта и вряд ли успел бы добраться до Сухарной бухты.

"Кроме БДК, у причала в Сухарной бухте стоит малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовой номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600). Окраска МРК в Сухарной бухте – нижняя часть кормы черная – соответствует МРК "Вышний Волочек" и МРК "Орехово-Зуево", - сообщает издание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле острова Змеиный уничтожены два российских катера. Их ликвидацию 7 мая подтвердили в Минобороны.

Всего с начала вторжения Украина уничтожила уже 12 российских кораблей и катеров. А потери в живой силе достигли 25,5 тысяч. Только 7 мая ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 28 ББМ и вражеский вертолет.