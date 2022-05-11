В сети сообщили о взрывах в Ивано-Франковске: власти опровергли

В сети 11 мая появились сообщения о взрывах, которые были слышны в Ивано-Франковске около 15:00. Однако местные власти отрицают факты обстрелов.

В городе все спокойно. Об этом говорится в сообщении главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"По информации о якобы слышных взрывах на территории области. По предварительным данным, в настоящее время в области все спокойно. Призываю всех сохранять спокойствие и быть бдительными!" – отметила Светлана Онищук.

Ранее, около 15:00 в Telegram-каналах начали распространяться сообщения о якобы прозвучавших в Ивано-Франковске сильных взрывах.

Также появились сообщения о двух взрывах, которые были слышны в районе Буковели. Авторы сообщений предположили, что где-то в области отработали силы ПВО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел. От мощных ударов в вагонах вылетели окна.