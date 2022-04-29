В сети появилось видео уличных боев в районе 'Азовстали': был оккупант, и нет его

Пока российские оккупанты и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации рассказывают о якобы полном контроле над украинским Мариуполем - в городе продолжаются уличные бои. И в этих боях враг несет урон от рук защитников города.

Видео одного из таких боев показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что на кадрах - последствия попытки оккупантов в очередной раз штурмовать "Азовсталь".

"Видео одного из последних уличных боев в районе Азовстали. Уникальное. Потому что обычно мы видим только ток-ток бойцов с пустыми окнами. Здесь реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов", - написал Андрющенко.

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Он иронизирует: о "победах" рашистов в Мариуполе можно уже сочинять стихи вроде знаменитой считалки о "десяти негритятах" в одноименной детективной повести Агаты Кристи.

"Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить - без потерь. Наши защитники лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

На видео видно, как российские оккупанты пытаются спастись бегством от огня, который открыли по ним украинские воины. Очередная попытка штурма "Азовстали", который президент РФ Владимир Путин объявил законченным еще неделю назад, для некоторых рашистов закончилась смертью.

Как видно из видео, россияне, которые "своих не бросают", не очень спешат спасать подстреленного товарища. На помощь оккупанту, упавшему после попадания в него украинской пули, бросился только один из захватчиков. Еще один российский "воин" очень быстро отказался от намерения помочь своим товарищам.

При этом очевидно, что в тот момент никто из рашистов не знал, погиб подстреленный оккупант или получил ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник мэра показал видео, разоблачившее фейки Путина. На кадрах видно, что попытки штурма, вместо которых Кремль анонсировал "полную блокаду", не прекращаются.

Также сообщалось, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гуттерешем возникла осторожная надежда на возможность разблокирования Мариуполя.