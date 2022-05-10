В сети появилось видео уличного боя в Мариуполе

В сети показали видео уличного боя в Мариуполе. Оно зафиксировало, как защитники Украины ведут перестрелку с врагом и обсуждают способ уничтожения российского танка.

Видеоролик распространил в своем Facebook командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады 8-го созыва Артем Витко. "Мариуполь, реальный бой", – говорится в подписи к видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

На кадрах записи можно наблюдать фрагмент уличного боя в Мариуполе.

В частности, на видео группа защитников Украины обсуждает план уничтожения танка оккупантов и ведет стрелковое сражение с пехотой врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты заставляют воспитателей детских садов из оккупированного Донецка ехать в разрушенный Мариуполь. В такую же "командировку" отправляют работников банков.