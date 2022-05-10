В сети появились кадры уничтожения колонны оккупантов на Донбассе

Украинские воины продолжают устраивать российским оккупантам теплые встречи. На этот раз воины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины проредили ряды рашистов в Донецкой области.

Они разгромили колонну вражеской техники, выдвинувшуюся захватывать один из городов Донбасса. Видео феерического боя показали в Фонде "Вернись живым" (чтобы его просмотреть, досскрольте новость до конца).

"Воины К2 54 ОМБр наказали оккупантов за наглость. Враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов в Донецкой области, но "что-то пошло не так". Оккупантов "тепло" встретили ВСУ", - отметили в "Вернись живым".

Видео дня

В результате точных ударов из 12 единиц вражеской техники 7 были уничтожены. Вместе с ними в ад отправилось и подавляющее большинство русской пехоты.

Немногочисленные уцелевшие спасались бегством.

Однако пока они не уберутся с территории Украины, украинские воины уверяют, что постараются уничтожить каждого захватчика. Так что тем россиянам, кто не хочет превратиться в удобрение, в ВСУ советуют возвращаться домой, пока у них еще есть такая возможность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины 9 мая ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 25 танков. Общие потери врага в живой силе к утру 10 мая достигли 26 тысяч.